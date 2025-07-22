حريق غابات كبير في اليونان يتسبب في إخلاء عدة قرى

اندلع حريق غابات كبير في اليونان اليوم الثلاثاء، وأمرت السلطات بإخلاء عدة قرى بالقرب من كورنث، غرب أثينا.

وقال جهاز الإطفاء، إن أكثر من 180 رجل إطفاء و15 طائرة و12 مروحية كانوا يكافحون الحريق في غابة صنوبرية في الجبال بالقرب من كورنث، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وكانت الظروف الجوية عصيبة بشكل خاص على رجال الإطفاء. فقد أدت موجة حر إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحطمت مروحية إطفاء في البحر وغرقت أثناء محاولتها أخذ الماء لمكافحة حريق منفصل بالقرب من أثينا. تم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى.

وتتكرر حرائق الغابات في اليونان خلال فصول الصيف الحارة والجافة، وقد تعاملت إدارة الإطفاء مع عشرات الحرائق في جميع أنحاء البلاد هذا العام.

وفي عام 2018، اجتاح حريق هائل بلدة ماتي الساحلية، شرق أثينا، مما حاصر الناس في المنازل وعلى الطرق أثناء محاولتهم الفرار. توفي أكثر من 100 شخص، بمن فيهم بعض الذين غرقوا أثناء محاولتهم السباحة بعيدا.

