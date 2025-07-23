أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن محمد شريف يُعد من أبرز المهاجمين في صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يُمثل إضافة قوية للفريق بفضل قدراته التهديفية المميزة.

وقال دروجبا، في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن النادي الأهلي يمتلك شخصية استثنائية تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب مهما كان اسمه، وهي ميزة تميّز الفريق الأحمر منذ سنوات طويلة وتعكس استقراره الفني والإداري.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خططها لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المرحلة القادمة.

وعن رأيه في المهاجم الشاب أسامة فيصل، أوضح دروجبا أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة، لكنه يرى أن الأهلي بحاجة إلى مهاجم يملك خبرات أكبر ويمكنه المشاركة بصفة أساسية، بما يتماشى مع طموحات الفريق على المستويين المحلي والإفريقي.