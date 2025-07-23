النائب أحمد عبدالجواد: 100 ألف جنيه مكافأة من «مستقبل وطن» لأوائل الثانوية العامة

عبدالجواد: التعليم ركيزة بناء الإنسان ودعم المتفوقين أولوية وطنية

هنأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أوائل الثانوية العامة لعام 2025، مؤكدًا أن تفوقهم هو ثمرة جهد وإصرار، ويعكس نماذج مشرفة لشباب مصر الواعد، باعتبارهم الأمل الحقيقي لمستقبل الوطن.

وأعلن عبدالجواد أن حزب مستقبل وطن قرر تكريم أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمنحة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل طالب، تقديرًا لتفوقهم وما بذلوه من جهد، وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعملية.

وأوضح الأمين العام أن التكريم سيتم خلال احتفالية كبرى ينظمها الحزب قريبًا، بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تعكس تقدير الحزب للعلم والتفوق والاجتهاد، وتُعد رسالة واضحة بأن المتفوقين هم قدوة لجيل كامل، ويستحقون كل دعم ورعاية، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

وأشار عبدالجواد إلى أن الحزب يضع دعم التعليم والتفوق العلمي في مقدمة أولوياته، باعتباره استثمارًا وطنيًا طويل الأمد في بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن مستقبل وطن يؤمن بدور التعليم في بناء الإنسان المصري، وأن النهضة الوطنية تبدأ بدعم العقول الواعدة والمتميزة، مشددًا على أن الطلاب المتفوقين يمثلون طاقة أمل حقيقية، ويجسدون نموذجًا للانضباط والاجتهاد يُحتذى به.