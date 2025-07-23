الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي

أعلن نادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس السوبر السعودي، المُقرر إقامتها في هونج كونج، خلال شهر أغسطس القادم، وذلك بدلًا من نادي الهلال، الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

ووافق النادي الأهلي على مشاركة فريقه الأول في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، بدلًا من الهلال، الذي قدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي اعتذر فيه عن عدم خوض منافسات البطولة التي تُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس القادم.

وجاء في بيان رسمي من نادي الأهلي جدة: "تلقت شركة نادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك استنادًا على اللائحة التنظيمية للمسابقة".

وأضاف: "بعد دراسة شاملة من جميع الجوانب، قررت الشركة الموافقة على المشاركة في البطولة، بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد".

وأتم بيان الأهلي السعودي: "تأتي هذه المشاركة امتدادًا لما قدمه الفريق الأول من أداء خلال الموسم الماضي، واستنادًا إلى موقعه في جدول الترتيب، وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تمثل البطولة محطة تنافسية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد".

ويواجه النادي الأهلي فريق القادسية يوم 19 أغسطس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد أمام النصر.