بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا

أُقيم مساء أمس حفل فرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان، ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، على المسرح المكشوف.

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، حيث استمتع الحاضرون بليلة بانورامية من الألحان الخالدة. وقدّمت الفرقة باقة من روائع الموسيقى العربية التي أبدعها كبار الفنانين، مثل محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، وحورية حسن، بالإضافة إلى مختارات من الأغاني الخفيفة والفلكلورية، وتترات المسلسلات الدرامية والإعلانات الشهيرة من تسعينيات القرن الماضي.

جاء الحفل ليؤكد قدرة الثقافة والفنون على استعادة عبق الماضي، ويبرهن على أن الإبداع في مختلف صوره يظل نبضًا حيًا يتجدد عبر الأزمان.