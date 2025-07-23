«أتوبيس الفن الجميل» يصطحب أطفال مؤسسة «أقدار» في رحلة توعوية وتثقيفية بمصر القديمة

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم "أتوبيس الفن الجميل" التابع للهيئة جولة ميدانية لأطفال مؤسسة "أقدار" لرعاية ذوي القدرات الخاصة، لزيارة عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء وترسيخ القيم الإيجابية.

بدأت الجولة بزيارة مجمع الأديان، حيث استمع الأطفال إلى شرح وافٍ من الدكتور محمد علي، ممثل إدارة الوعي الأثري، حول الكنيسة المعلّقة وكنيسة مار جرجس، إضافة إلى التعرف على تاريخ حصن بابليون، الذي بُنيت الكنيسة المعلقة فوق أحد أبراجه. كما شاهد الأطفال نماذج من الأيقونات التي تجسد صورًا للقديسين، وأعمال الفسيفساء التي توثق رحلات العائلة المقدسة.

واستكملت الجولة بزيارة مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الأثرية في مصر، حيث تعرف الأطفال على تاريخه وقيمته المعمارية، من خلال مشاهدة عناصره المعمارية التي تعكس الطراز الإسلامي المميز.

عقب الجولة، عُقد لقاء بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة"، قدمته داليا طه من إدارة التوعية البيئية بوزارة البيئة، تناولت فيه مفهوم البيئة وأنواع التلوث، وقدّمت مجموعة من النصائح لتعزيز الصحة العامة.

كما قدمت يمنى حسين ورشة حكي بعنوان "الغذاء الصحي"، أكدت خلالها أهمية تناول الأطعمة المفيدة لبناء الجسم والوقاية من الأمراض.

واختتمت الفعاليات بورشة فنية نفذتها الفنانة سارة علي، عبر فيها الأطفال برسوماتهم عن أبرز مشاهداتهم خلال الجولة، حيث جسّد كل منهم اللحظة أو المكان الذي أثّر فيه بشكل خاص.

يُذكر أن الجولة نُفذت ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.