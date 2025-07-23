 زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما في كنيسة غمرتها المياه بعد عاصفة استوائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما في كنيسة غمرتها المياه بعد عاصفة استوائية

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 9:58 ص

لم يسمح زوجان فلبينيان مرتبطان منذ فترة طويلة لعاصفة استوائية شديدة بمنعهما من عقد قرانهما، حيث رددا عبارات عقد القران في كنيسة مغمورة بالمياه.

وخاض جاو فيرديلو وجامايكا أجيلار مياه الفيضانات التي بلغ عمقها قدما واحدا داخل كنيسة باراسوآن في مدينة مالولوس بإقليم بولاكان، شمال مانيلا مباشرة، لإقامة حفل الزفاف أمس الثلاثاء.

وقالت أجيلار لشبكة إيه.بي.إس-سي بي إن "لم يكن بإمكان أي شيء أن يوقفنا. لقد انتظرنا هذا طويلا".

وأضافت "هذا مجرد فيضان. أمامنا الكثير لنواجهه معا".

وكان الزوجان قد حجزا موعد زفافهما في الكنيسة قبل عامين. وأخذا إجازة من عملهما من أجل الحفل.

وكانت العاصفة ويفا قد تسببت في سقوط قتلى حيث أدت إلى هطول أمطار موسمية غزيرة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال مطلع الأسبوع

ولا يزال أكثر من 80 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع المد والجزر.

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