برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا

مهدت الحكومة الألمانية، الطريق لتصدير مقاتلات "يورو فايتر" إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الأربعاء: "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الألمانية ردت بشكل إيجابي على طلب مبدئي من القطاع الصناعي".

وأضاف كورنيليوس، أن "وزارة الدفاع أرسلت تأكيدًا كتابيًا للحكومة التركية، تؤكد فيه الموافقة على تصدير المقاتلات"، لافتا إلى أن الحكومة التركية يجب أن تقرر الآن ما إذا كانت ستطلب هذه الطائرات.

وكانت بريطانيا وتركيا، وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم بشأن تصدير هذه المقاتلات.

وتعتزم تركيا، شراء 40 مقاتلة "يورو فايتر" التي يتم تجميعها في بريطانيا، ونظرًا لأن ألمانيا تشارك في هذا المشروع الأوروبي المشترك، فإن موافقتها ضرورية.

وتُعد صادرات الأسلحة لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مثار جدل في ألمانيا؛ وذلك بسبب تحفظات من برلين على أوضاع حقوق الإنسان هناك، وعلى السياسة الدولية التي تنتهجها حكومة أنقرة.

فبعد دخول القوات التركية إلى سوريا عام 2016، تم تقليص تصاريح التصدير بشكل كبير، واقتصرت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا في الأعوام التالية لهذا العام على مبالغ متدنية من عشرات الملايين أو حتى أقل من عشرة مليون يورو.

غير أن تصاريح تصدير السلاح لتركيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي في عهد حكومة "إشارة المرور"، برئاسة المستشار السابق أولاف شولتس.

وفي نهاية سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية بقيادة روبرت هابيك (حزب الخضر) أنه تمت الموافقة مجددًا على تصدير كميات أكبر من الطوربيدات، والصواريخ الموجهة، وأجزاء غواصات إلى تركيا.