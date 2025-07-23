الوفد الروسي يصل إسطنبول للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول، اليوم، حيث ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنه من المقرر بدء اجتماع وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا في قصر تشيراجان بإسطنبول اليوم عند الساعة 19:00.

وأشارت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية إلى أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع، الذي يرأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي الجنرال متين جوراك، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر المصدر أنه سيجري بث كلمة الوزير فيدان الافتتاحية مباشرة.

وكشف الجانبان الروسي والأوكراني عن تشكيلة وفديهما إلى الجولة الثالثة من مفاوضات إسطنبول.

وقالت تقارير إن روسيا حافظت على تشكيلة وفدها وأنه سيضم نفس الأعضاء الذين شاركوا في الجولة السابقة من المفاوضات في مايو الماضي، في حين أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بزيادة أعضاء وفده من 12 إلى 14، واستبدل شخصيات فيه بأخرى.