رغبة جارسيا تتحدى عروض الرحيل عن الريال

تلقى الاسباني الشاب جونزالو جارسيا ، مهاجم ريال مدريد، ثلاثة عروض من بينها عرضين في الدوري الانجليزي الممتاز، وآخر بالدوري الايطالي.

وكشفت صحيفة "آس" الاسبانية عن تلقي جونزالو (21) عاماً، عدة عروض من إنجلترا وإيطاليا، إلا أن رغبة اللاعب الاولى هي البقاء في ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، علما بأن عقد اللاعب مع "الميرينجي" يستمر حتى عام 2027.

وفاز اللاعب بالحذاء الذهبي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الامريكية، بعد تسجيلة 4 أهداف في البطولة وكثرت العروض المقدمة لجارسيا بعد البطولة.

وبعد وضع مدرب الفريق تشابي ألونسو ثقته في اللاعب فإن رغبته الاولي هي البقاء مع النادي حتى 2027، إلا أن القيمة التسويقية للاعب 50 مليون يورو، جعله مطمع لكثير من أندية اوروباز

ويتفاوض وكيل جارسيا مع النادي لزيادة راتبه في العقد الجديد ورفع الشرط الجزائي يشكل كبير لحماية اللاعب.