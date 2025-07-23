النائب سليمان وهدان: المشاركة في الانتخابات فرض عين

وجه النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، نداء إلى المواطنين لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، منتقدًا من أسماهم «الطابور الخامس» الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «الحياة»، أن هذه الدعوات تتكرر مع كل استحقاق انتخابي، قائلا: «هناك فئة تعمل كطابور خامس، أو ناس متخفية تدعو لمقاطعة الانتخابات، وهذا ليس بجديد، ففي كل انتخابات تكون هناك مجموعة كارهة، تحاول التشكيك والتضليل، وفي نفس الوقت هي أول ناس تروح تبارك».

ودعا كل مصري وطني مخلص إلى عدم التفريط حقه الدستوري؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لاختيار من يمثله ويوصل صوته تحت قبة البرلمان، معقبا: «رسالتي لكل مصري وطني مخلص: المشاركة في الانتخابات فرض عين وحق عليك».

وشدد على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن صوت كل مواطن سيذهب إلى حيث اختار، قائلا: «كل صوت سيوضع في الصندوق سيُحتسب، مفيش تزوير، وكل صاحب حق سيأخذه، أما المضللون والمشككون، فهم للأسف الشديد ضد الوطن».

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تحمل رسالتين؛ إحداهما موجهة للخارج والأخرى للداخل، مشيرا إلى أن رسالة الخارج تؤكد استقرار الدولة بمؤسساتها وتجذب الاستثمارات.

واعتبر أن الرسالة الموجهة للداخل تحدد مفهوم المواطنة الفاعلة، قائلا: « إذا لم تكن مواطنا إيجابيا؛ فأنت سلبي، يجب أن تشارك في الانتخابات وتدلي بصوتك، وإذا لم تشارك فالتقصير يقع عليك أنت».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، إذ من المقرر أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.