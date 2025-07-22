قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة لم تقصِّر في توزيع وتوفير الأسمدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة واجهت أحداثًا جيوسياسية وتحديدًا حرب إيران وإسرائيل ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز للمصانع.

وأوضح أن هذا التوقف استمر لمدة شهر حتى استأنفت المصانع عملها، لافتًا إلى أنه خلال ذلك الوقت تمكنت الوزارة من إيصال أكثر من 70% من مقررات الأسمدة بفصل الصيف.

وأشار إلى أن الموسم الصيفي لا ينتهي في شهر يوليو لكنه يمتد إلى 30 سبتمبر، موضحًا أن توريد المصانع للوزارة جاءت بنسبة 55% من الإنتاجية.

ونوه بأن الموسم الصيفي يشهد استخدام 1.2 مليون طن أسمدة، موضحًا أن الدولة توفر الأسمدة وإن كانت ليست بالكمية الكاملة، لكن المزارع في الوقت نفسه لا يستخدم هذه الكمية.

وأفاد بأن المصانع استأنفت عملها بشكل كبير، موضحًا أنه يتم إيصال كميات بشكل يومي إلى الجمعيات الزراعية لكن ما يحدث أن هناك بعض الاستعجال من قِبل المواطنين.

وشدد على أن الوزارة تدعم المزارع البسيط لكن عليه في الوقت نفسه أن يتفهم مشكلات الدولة وأنه كانت هناك أزمة، وأن الدولة توفر السماد بـ4500 جنيه للطن في حين أن سعره العالمي حاليًّا هو 26 ألف جنيه.