مصر والنيجر تبحثان سبل دعم العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب

في إطار جولته إلى غرب إفريقيا، توجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة النيجرية نيامي، في المحطة الثالثة من جولته التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

يرافق وزير الخارجية وفد يضم 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة، وذلك لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما يعقد الوزير عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة النيجرية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في النيجر.

وتشمل الزيارة أيضاً التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، وذلك في إطار حرص مصر على الانخراط الفاعل مع دول غرب إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.