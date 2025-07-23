أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والضرب، الأربعاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لعدة أحياء في مدينة نابلس.

وبينت أن من بين الحالات إصابة بالرصاص الحي في القدم، واثنتين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو حي المعاجين غربي نابلس.

وأشار الشهود إلى أن القوات تتواجد في عدة شوارع بالحي، ودهمت محال ومنازل، ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

ومنذ فجر الأربعاء، تنفذ قوات من الجيش الإسرائيلي عمليات في أحياء من مدينة نابلس دون فرض منع للتجوال.

وفي وقت سابق الأربعاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات.

​​​​​​​كما اقتحم الجيش الإسرائيلي ظهر الأربعاء، بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة، بحسب شهود عيان.

والثلاثاء، استشهد قاصر فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1002 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.