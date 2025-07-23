أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى

طرح المطرب أحمد سعد قبل قليل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ضمن أغاني "الجزء الثاني" من ألبومه الجديد "بيستهبل" بمشاركة عفروتو ومروان موسى في أول تعاون غنائي بين الثلاثي.



الأغنية الجديدة من ألحان أحمد سعد وعفروتو ومروان موسى وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس وماستر مازن مراد.



وأطلق أحمد سعد، اليوم أغاني الجزء الثاني من ألبومه الجديد "بيستهبل" بداية من الساعة الخامسة مساء بعد تصدر أغاني "الجزء الأول للألبوم" التريند عبر منصات التواصل المختلفة على مدار الأسبوع الماضي في مصر وعدد كبير من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "بطة ومكسرات وتاني وأخويا وبيستهبل".