صحة غزة: 113 شهيدا و534 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 113 شهيدًا، و534 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 59 ألفًا و219 شهيدًا، و143 ألفًا و45 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 8363 شهيدًا و31 ألفًا و4 إصابات.

وقالت إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا مراكز المساعدات بلغ 34 شهيدً، وأكثر من 644 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1060 شهيدًا، وأكثر من 7207 إصابات.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة».