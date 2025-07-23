الخارجية الإيرانية: وفد تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران خلال أسابيع

قال نائب وزيرالخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.

وأضاف آبادي، لصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

يذكر أن طهران أعلنت مطلع يوليو الجاري وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء القرار بعد مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، على قانون أقره البرلمان عقب هجمات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة طالت منشآت نووية إيرانية، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما توعدت طهران بمحاسبة الوكالة ومديرها العام على ما وصفته بـ"التواطؤ مع الجرائم".

وفي نفس الشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس"، أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة.

وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أمريكية على المنشآت النووية في إيران.