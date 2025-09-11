 يورتشيتش: غيرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والأهلي والزمالك لم يعودا عائقا أمامنا - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 11:43 ص القاهرة
يورتشيتش: غيرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والأهلي والزمالك لم يعودا عائقا أمامنا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:37 ص

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن أكبر إنجاز حققه منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق يتمثل في تغيير عقلية اللاعبين وتجهيزهم لخوض المواجهات الكبرى أمام الأهلي والزمالك بثقة أكبر.

وقال يورشيتش في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»:«أكبر مشكلة واجهتها عند قدومي كانت بعض العادات لدى اللاعبين المصريين. جميعنا لدينا عادات، لكن إذا أردنا التطور سواء في الحياة أو في كرة القدم، علينا أن نغيّر هذه العادات. سمعت عند وصولي أن بعض اللاعبين لا يستطيعون اللعب أمام الأهلي أو الزمالك وأنهم يرتكبون أخطاء حاسمة، لكن مع التدريبات والاجتماعات استطعنا أن نغير هذا الفكر، والآن نحن مستعدون تمامًا لتلك المواجهات».

وأضاف: «إدارة النادي لم تطلب مني صراحةً تغيير عقلية الفريق، لكنني أدركت أن هذا أمر ضروري. لم أكن موهبة فنية كبيرة كلاعب، لكنني صنعت مسيرتي بالقتال والإصرار، وهذا ما أحاول غرسه في لاعبي بيراميدز».

وشدد المدرب الكرواتي على أن الجانب الذهني هو «الخطوة الأولى نحو القمة»، معتبرًا أن نجاحه في هذا الجانب يُعد أعظم إنجاز له مع الفريق حتى الآن.


