حسام غالي يرفض كشف أسباب كبوة الأهلي: «الرد هيبقى انتقاد لسياسة النادي»

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:22 ص

رفض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق بشكل مباشر على أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة.

وخلال حواره في بودكاست «G.Talks»، وُجه سؤال لغالي حول ما إذا كان الاهتمام ببطولة كأس العالم للأندية والتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وراء تذبذب نتائج الفريق، ليُجيب:«صعب أجاوب على السؤال ده، لأني لو جاوبت هيبقى انتقاد بشكل أو بآخر للسياسة اللي حصلت».

وأضاف قائد الأهلي السابق: «ده هو النادي الأهلي، ممكن نختلف ونقطع بعض في الغرف المغلقة، لكن في الإعلام عمرنا ما نجرح في حد».

يُذكر أن إدارة الأهلي كانت قد قررت إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بعد مرور 5 جولات فقط من الدوري الممتاز، بسبب تراجع النتائج، وتكليف عماد النحاس بقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.


