مسئول أممي: الحرب في غزة باتت كابوسا ذا أبعاد تاريخية

حث مسئول أممي رفيع، اليوم، مجلس الأمن على الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من أن الحرب أصبحت "كابوسا ذا أبعاد تاريخية".

هذا ما جاء على لسان خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خلال حديثه في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقد ترأس الاجتماع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر يوليو.

وحذر خياري من أن "الوضع المروع" في القطاع يتدهور باستمرار، في خضم اتساع العدوان العسكري الإسرائيلي وتزايد الخسائر البشرية "ساعة بعد ساعة"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وقال إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في دير البلح، والتي أدت إلى مزيد من نزوح الفلسطينيين والضربات المباشرة على منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة، فاقمت الوضع المتردي وأعاقت العمليات الإنسانية".

وأضاف المسئول الأممي أن "ما لا يقل عن 1,891 فلسطينيا قُتلوا في غزة منذ إحاطته الأخيرة في 30 يونيو. وأفيد بأن حوالي 294 شخصا قُتلوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات، بما في ذلك بالقرب من مواقع توزيع المساعدات العسكرية. وواصلت القوات الإسرائيلية إصدار أوامر الإخلاء، مما تسبب في نزوح متكرر للسكان".

وتابع أن الوضع داخل القطاع - وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال - "أكثر خطورة من أي وقت مضى في هذه الأزمة".

وبشأن أزمة الوقود في القطاع، قال خياري إن "السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول عدد قليل من شاحنات الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، منذ 9 يوليو، وبعد 130 يوما من الحظر الكامل على الوقود"، لكنه أشار إلى أن الكميات التي سمح بدخولها "لا تمثل سوى جزء ضئيل مما هو مطلوب لتشغيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في غزة، حيث تعتمد جميع جوانب الحياة تقريبا على الوقود".

وناشد الأطراف إنهاء الحرب، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح للمواطنين الفلسطينيين في غزة بالحصول على المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وفي هذا السياق، حث جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء المجلس، "على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحقيق هذه الغاية".

وقال خياري إن "الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال مقلقا للغاية، مع ارتفاع مستويات العنف الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي تنطوي على العديد من الإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين".