هدف ليوناردو يقود الهلال لتخطي الأخدود والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك

نجح البرازيلي ماركوس ليوناردو في قيادة فريق الهلال السعودي إلى التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد أمام الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وسجل ليوناردو هدف اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3) من ركلة جزاء، ليمنح الزعيم بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وبهذا الفوز، واصل الهلال نتائجه المميزة هذا الموسم، بعدما كان قد تجاوز فريق العدالة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما كان الأخدود قد تأهل عقب فوزه على الرائد بالنتيجة نفسها.

وشهدت مباريات ثمن النهائي أيضًا تأهل القادسية بعد فوزه على الحزم (3-1)، والشباب بتغلبه على الزلفي (1-0)، فيما تختتم مباريات هذا الدور بالقمة المنتظرة بين الاتحاد والنصر مساء اليوم.