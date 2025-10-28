روسيا تنشر قوات احتياط لحماية المواقع المهمة من المسيرات الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت روسيا في استخدام قوات احتياط لحماية البنية التحتية الحيوية من هجمات المسيرات الأوكرانية، وهي أول مرة تستخدم فيها هذه القوات لهذا الغرض، حسبما قالت وسائل الإعلام الروسية.

وفي منطقة لينينجراد المحيطة بسانت بطرسبرج، بدأت وحدة مكلفة بمنع التخريب والدفاع عن المنشآت الرئيسية عملياتها، حسبما ذكرت صحيفة "كومرسانت" نقلا عن الحاكم ألكسندر دروزدنكو.

ويتم نشر 105 من جنود الاحتياط في المنطقة، مزودين بأسلحة ومركبات لتعزيز الدفاعات الجوية حول الميناء الاستراتيجي للمنطقة والبنية التحتية للطاقة والصناعة.

ووافق البرلمان الروسي مؤخرا على تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على استخدام جنود الاحتياط لحماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.

واستهدفت أوكرانيا بشكل متكرر مستودعات الوقود الروسية ومصافي النفط والبنية التحتية الحيوية الأخرى في إطار دفاعها ضد الهجوم الروسي الشامل، والذي بدأ في 24 فبراير 2022.

وتعلن الدفاعات الجوية الروسية عن اعتراض طائرات مسيرة يوميا، إلا أن نشر جنود الاحتياط يؤكد التحديات الأمنية المستمرة.