إسرائيل تخطر بهدم 14 منزلا ومنشأة فلسطينية جنوب الضفة الغربية

وزع الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 14 إخطار بهدم منازل ومنشآت فلسطينية في قرية أم الخير، جنوبي مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وقال المجلس القروي في قرية أم الخير في بيان نشره على منصة شركة "فيسبوك" إن "الجيش اقتحم الخِربة (قرية صغيرة)، وسلم الأهالي إخطارات نهائية بالهدم".

وأضاف: "يخشى السكان من أن تمهد هذه الإخطارات لحملة هدم واسعة خلال الأيام القادمة".

وأوضح المجلس أن القرية شهدت منذ عام 2007، أكثر من 20 عملية هدم طالَت ما يزيد على 100 منشأة سكنية وزراعية وخدمية، كان آخرها في فبراير الماضي.

وأشار إلى تزامن هذه الإخطارات مع تصاعد "عنف المستوطنين الذي يشتد يوما بعد يوم".

وذكر أن المستوطنين شرعوا مؤخرًا في إنشاء بؤرة استيطانية داخل أراضي القرية، في محاولة جديدة لتهجير سكانها، وسلب ما تبقى من أرضهم.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي 1014 عملية هدم طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلًا مأهولًا، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة.

وتندرج الإخطارات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من الجيش والمستوطنين، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.​​​​​​​