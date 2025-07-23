مدبولي: الحكومة بدأت بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

- رئيس الوزراء: الرئيس السيسي أكد على ضمان استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة

- سنعمل على تقديم بدائل مناسبة للمستأجرين قبل إنتهاء مدة الـ 7 سنوات الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية

- 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال الفترة الماضية كانت من مصر

- معبر رفح لم يغلق يوما واحدا منذ بدء الأزمة في غزة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإنهاء المتأخرات الخاصة بالشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول في مصر من أجل تحفيزهم على زيادة نشاطهم وإنتاجهم وتكثيف عمليات الاستكشاف.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضمان استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة في مصر، وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

وأكد مدبولي، أن محطة الضبعة النووية ستضيف للشبكة القومية المصرية نحو 42% من الطاقة النظيفة في مصر.

وأوضح أن هناك توجيهات حكومية لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الدولة خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار أسعار صرف الدولار.

وقال مدبولي، إن هناك تركيز شديد من الحكومة على زيادة الغرف الفندقية في منطقة العلمين الجديدة، من أجل زيادة نسبة السياحة بالمنطقة طوال العام، وأن تكون مدينة العلمين مدينة متكاملة.

وفيما يتعلق بالموقف المصري تجاه أزمة قطاع غزة، قال مدبولي، إن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال الفترة الماضية كانت من مصر ومن المجتمع المدني المصري، ومعبر رفح لم يغلق يوما واحدا منذ بدء الأزمة في غزة.

وبشأن مطالبات شركات الأدوية برفع أسعارها، أوضح مدبولي أن الحكومة اتفقت مع شركات الأدوية خلال الفترة الماضية على زيادة الأسعار بشكل تدريجي، والأدوية من السلع الاستراتيجية التي ستظل مدعومة من الدولة والقطاع الخاص، ونتابع بشكل دوري مع الشركات ملفات الأدوية والأسعار.

وفيما يتعلق بوجود توتر في العلاقة بين مصر والسعودية، أكد مدبولي أن العلاقة المصرية مع المملكة العربية السعودية هي علاقة استراتيجية، وهناك علاقات شديدة التميز بين القيادتين المصرية والسعودية ولن نسمح بتوتر العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وبشأن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، قال مدبولي، إن الحكومة حريصة على تأمين الترتيبات اللوجستية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وسنعمل على تقديم بدائل مناسبة للمستأجرين قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.



