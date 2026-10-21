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اختتمت مساء اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، شهدت تعثر الأهلي أمام القناة بنتيجة 3-3، فيما حقق غزل المحلة أول انتصار له على حساب الاتحاد السكندري.

وشهدت الجولة السابعة مواصلة بيراميدز لأداءه القوي بالعلامة الكاملة بعد الفوز الكبير على الطلائع 4-1، فيما استعاد الزمالك اتزانه بالفوز على بترول أسيوط في مباراة صعبة على الفريق الأبيض.

ومن أصل 10 مباريات في الجولة السابعة انتهت 7 مباريات بفوز أحد الفريقين، فيما انتهت 3 مباريات فقط بنتيجة التعادل.

وأصبحت الجولة السابعة الأكثر تهديفًا في الموسم الحالي من الدوري، برصيد 31 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن الجولة السادسة، وبفارق هدفين عن الجولة الثانية برصيد 29 هدفًا.

وجائت نتائج الجولة السابعة من مسابقة الدوري على النحو التالي:

الجونة 0 - 2 سموحة

الشرقية إنبي 0 - 3 المقاولون

المصري 1-1 أبو قير للأسمدة

زد 3- 2 مودرن سبورت

بترول أسيوط 0 - 1 الزمالك

وادي دجلة 1-1 البنك الأهلي

طلائع الجيش 1 - 4 بيراميدز

غزل المحلة 2 - 1 الاتحاد

الأهلي 3-3 القناة

سيراميكا كليوباترا 2 - 0 م السويس بتروجت

فيما جاء ترتيب جدول الدوري بعد هذه الجولة على النحو التالي:

1- بيراميدز 21 نقطة.

2- الأهلي 17 نقطة.

3- الزمالك 16 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

5- مودرن سبورت 13 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 13 نقطة.

7- المقاولون العرب 11 نقطة.

8- زد 11 نقطة.

9- البنك الاهلي 10 نقاط.

10- سموحة 10 نقاط.

11- القناة 8 نقاط.

12- منتخب السويس بتروجيت 8 نقاط.

13- المصري البورسعيدي 8 نقاط.

14- وادي دجلة 7 نقاط.

15- طلائع الجيش 7 نقاط.

16- بترول أسيوط 5 نقاط.

17- الشرقية إنبي 4 نقاط.

18- أبو قير للأسمدة 4 نقاط.

19- غزل المحلة 4 نقاط.

20- الجونة نقطتين.