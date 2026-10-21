أسامة حسني يوجه رسالة لعموتة: الدوري مش الفوز على الزمالك بس

انتقد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر بعد تعادله مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب لا تقتصر على الفوز في مباريات القمة.

وقال أسامة حسني عبر قناة الأهلي، إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب فقدان نقطتين أمام القناة، رغم احترامه للمنافس، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر فرّط في فرصة تحقيق الفوز بسهولة.

وأضاف: «إحنا النهارده في الاستوديو مع أسامة عرابي وعادل عبد الرحمن، دمنا محروق والله وزعلانين بجد. مع احترامي لفريق القناة، على رأسي، فهو فريق مكافح ومحترم، وأنا أشدت بيه، لكن أنا بضيع 3 نقاط بكل سهولة».

ووجه حسني رسالة إلى حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قائلًا: «رسالتي لحسين عموتة هي إن بطولة الدوري مش إني أكسب الزمالك بس، بطولة الدوري إني أكسب المقاولون اللي ضيعت فيهم نقاط، وإني أكسب القناة اللي اتعثرت فيها النهارده».

وتابع: «بطولة الدوري مش إني أفرح بمكسب القمة ونادي الزمالك، وأجي النهارده القناة يكون هو الأقرب إنه يكسبني».

واختتم أسامة حسني تصريحاته بانتقاد أداء الأهلي، قائلًا: «مش ده أداء الأهلي، وهو متعادل وخسران كان بيطلع نار من بوقه، ده لا شكل ولا أداء الأهلي».