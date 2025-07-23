تأييد إعدام شخص والمؤبد لـ4 آخرين لقتلهم شاب في المرج

قضت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد إعدام متهم والسجن المؤبد لأربعة آخرين، لإدانتهم بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم في منطقة المرج.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به المتهمون على حكم جنايات أول درجة في القضية رقم ٣٢٣٠٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات المرج، والمقيدة برقم ٥٤١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي شرق القاهرة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها حكمها أن الواقعة برمتها تتطابق مع ما ورد في تحقيقات النيابة وأقوال الشهود، لتصدر قرارها برفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة.

- الاتهامات وتفاصيل الواقعة

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم قتلوا عمدًا المجني عليه "ع.ش" مع سبق الإصرار، وذلك على أثر مشاجرة نشبت بينهم، حيث بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر، وأسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا بتواجده فيه، وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا، بينما تعدى باقي المتهمين عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، وأن المتهمين خططوا للجريمة إثر مشاجرة سابقة مع المجني عليه، ثم عادوا حاملين أسلحة نارية من نوع "خرطوش"، وأسلحة بيضاء، ونفذوا الجريمة بشكل جماعي.

وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة الأول على سلاح ناري وعدد 5 طلقات، وبحوزة الثاني على بندقية خرطوش وطلقة، وبحوزة الثالث على مطواة، واعترفوا جميعًا بارتكاب الواقعة.

- تقرير الطب الشرعي

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن الإصابات الموجودة بخلفية العضد، والساعد الأيسر، ويسار الظهر، والكتف الأيسر، هي إصابات ذات طبيعة نارية رشية، حيوية، حديثة، حدثت من عيار ناري مُعمر بمقذوفات نارية رشية، وأُطلق من سلاح معدّ لإطلاق مثل تلك النوعية من الأعيرة، وهي جائزة الحدوث من سلاح ناري من نوع "بندقية خرطوش".

كما تبين أن باقي الإصابات هي إصابات ذات طبيعة رضّية واحتكاكية، حدثت نتيجة المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة، بعضها خشن السطح، وهي أيضًا جائزة الحدوث من التعدي بالضرب.

وأوضح التقرير أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة النارية الرشية بالظهر، وما أحدثته من جروح مصحوبة بفقد في نسيج الرئة اليمنى، ونزيف دموي غزير داخل التجويف الصدري، مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وصدمة نزفية أفضت إلى الوفاة.