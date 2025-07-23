القسام تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال في غزة بكمائن محكمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

قالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح بعد انهيار المبنى بشكل كامل في منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي عملية أخرى، أفادت بأن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود صهاينة بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وأشارت إلى أنها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء في أعقاب العملية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى أنها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر عدة ساعات، وذلك يوم 12 يوليو الجاري.