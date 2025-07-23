مدير منظمة الصحة العالمية: مصممون على البقاء في غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة مصممة على البقاء في قطاع غزة، داعيًا إلى حماية أطقمها والوكالات الأممية العاملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إلى أن هناك 2.1 مليون شخص محاصرون في غزة، يواجهون خطر «المجاعة»، إضافة إلى مخاطر القصف وإطلاق الرصاص.

وأشار إلى الارتفاع القاتل في سوء التغذية داخل غزة، قائلًا إن المنظمة وثقت وفاة 21 طفلًا تحت سن الخامسة بسبب المجاعة منذ بداية العام الجاري.

ونوه أن وكالات الأمم المتحدة لم تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة منذ حوالي 80 يومًا متواصلة، بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات.

ولفت إلى أن السلطات في غزة وثقت خلال الفترة بين 27 مايو إلى 23 يوليو، 1026 حالة وفاة لمواطنين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية من مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، ذكر أن «90% من مساحة غزة خضعت لأوامر الإخلاء الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي».

وحذر من أن «المستشفيات - التي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي – تتعرض للهجوم بصورة دورية، وأغلبها لم يعد قادرًا على تقديم الخدمة».

وواصل: «حتى المستشفيات الموجودة في الخدمة تعمل بأدنى المقومات الممكنة؛ بسبب الهجمات المتكررة، ونقص الوقود والمستلزمات الطبية، والقيود المفروضة».