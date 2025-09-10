تمديد حظر التجوال في كاتمندو وسط استمرار الاضطرابات في نيبال

مدد الجيش النيبالي حظر التجوال المفروض في منطقة العاصمة حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0015 بتوقيت جرينتش) غدا الخميس، بعدما تحولت الاحتجاجات العنيفة في العاصمة إلى فوضى.

وشوهد اليوم الأربعاء الدخان يتصاعد في السماء من المباني الحكومية والمكاتب الخاصة التي تم إضرام النيران بها.

وبعد ساعات من أعمال الشغب والنهب بعد استقالة رئيس وزراء نيبال كيه بي شارما اولي، قال الجيش في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه سيطر على الوضع ابتداء من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي بالتنسيق مع الوكالات الأمنية الأخرى.

وقد تحولت ما بدأت على أنها مظاهرات ضد الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي والفساد إلى فوضى شاملة تقريبا في نيبال.

وقد تم إضرام النيران في المئات من المكاتب والمنازل في أنحاء كاتمندو، حيث مازالت بعض المنشآت تحترق اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال بينود جيميري إن اثنين من رجال الشرطة على الأقل قتلا أمس الثلاثاء. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) " لقد تلقينا تقارير تفيد بمقتل اثنين من رجال الشرطة، وهو ما سوف يتم الإعلان عنه بعد استكمال التفاصيل".

وقد وقعت خمس حالات وفاة على الأقل خلال اشتباكات في منشأة لاحتجاز القصر غرب نيبال مساء أمس الثلاثاء، حسبما قال دي اس بي ديباك باتالي من شرطة منطقة بانكي. وبذلك تبلغ حصيلة ضحايا الاحتجاجات حتى الآن 27 قتيلا.

وقال مسؤولو الشرطة إن أفراد الشرطة تركوا مواقعهم التي استهدفها المتظاهرون، مما جعل الإبلاغ عن الجرائم مستحيلا تقريبا.