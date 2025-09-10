الأونروا: سكان غزة لا يجدون ملاذا آمنا بعد أكثر من 700 يوم من القصف

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الإرادة السياسية مطلوبة الآن لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنه بعد أكثر من 700 يوم من القصف، لا يجد الناس ملاذًا آمنًا.

وتابعت: «كل يوم، رحلة لا تنتهي من الخوف والدمار والنزوح القسري»، داعية مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

Political will is needed now to end the war in #Gaza.



Over 700 days of bombardments, the people have nowhere safe to go. Each day, a never-ending road of fear, destruction, and forced displacement.



UNRWA has repeatedly called for a ceasefire.



The war must be stopped.… pic.twitter.com/cCiAdZLCGo — UNRWA (@UNRWA) September 10, 2025

وأمس الثلاثاء، قالت الأونروا، إن الهجمات على الأبراج السكنية في غزة أدت إلى نزوح العشرات من العائلات.

وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس، أن هذه الهجمات تركت العديد من الأشخاص في الشوارع دون مأوى أو ضروريات أساسية.

ولفتت إلى أنه في ظل القيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، فإن معاناة النازحين بالفعل تتفاقم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.