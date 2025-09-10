سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو المتطرفة لا تكتفي بتجويع أطفال غزة بل تقصف قطر الشريك الأمني للولايات المتحدة

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خرجت عن السيطرة تماما"، وذلك إثر هجوم شنه على وفد من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصف في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، حكومة نتنياهو بـ "المتطرفة".

وأضاف: "لا يكتفون بتجويع الأطفال في غزة، بل يقومون الآن أيضاً بقصف قطر، الشريك الأمني للولايات المتحدة، منتهكين بذلك القانون الدولي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وسرعان ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن "العدو فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض (لم تذكرهم)، فيما ارتقى عدد من الشهداء".

كما نعت الحركة في بيانها بدر الحميدي، أحد منتسبي قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي قتل أيضا في الهجوم.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.