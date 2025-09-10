أطلق محتجون مؤيدون لفلسطين هتافات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تواجده وأعضاء من فريقه بمطعم في العاصمة واشنطن.

ووصل ترامب ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، ومسئولين آخرين في الإدارة، بموكب إلى المطعم الذي يبعد أقل من ربع ميل عن البيت الأبيض، وفقا لشبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتحدث ترامب بإيجاز إلى الصحفيين في الشارع خارج المطعم، حيث قوبل بالتصفيق وبعض الهتافات: "حرروا فلسطين".

وبمجرد أن دخل الرئيس الأمريكي المطعم، وأثناء تحيته لرواد المطعم، بدأ مجموعة من المحتجين الذين كانوا يحملون أعلام فلسطين بالهتاف: "حرروا واشنطن، حرروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

وتبنت جماعة كود بينك (جماعة نسوية في الولايات المتحدة مناهضة للحرب) المسئولية عن الاحتجاجات.

وفي مقطع فيديو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يُرى ترامب وهو يقترب من المحتجين قبل أن يقف أمامهم ويبتسم، ثم يشير إليهم بالمغادرة، ويتم اقتيادهم إلى خارج المطعم بينما يقول أحد المحتجين: "إنه يرهب المجتمعات في واشنطن".

من جهته، قال ترامب للصحفيين: "أردت أن آخذ بعض الوزراء إلى العشاء، وها نحن نقف في قلب واشنطن العاصمة، والتي كما تعلمون، خلال العام الماضي كانت مكانا غير آمن للغاية"

وتابع "وعلى مدار العشرين عاما الماضية في الواقع كانت غير آمنة، لكن الآن لا توجد جريمة تقريبا. إنها خالية من الجريمة".

وجاء الظهور في المطعم بعد أيام قليلة من سؤال أحد الصحفيين لترامب عما إذا كان سيتناول الطعام في الخارج في واشنطن، مشيرا إلى أنه لم يذهب إلى مطعم خلال أي من فترتيه الرئاسيتين.

وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عما تناوله الرئيس الأمريكي وفريقه في المطعم

وقالت ليفيت في بيان: "استمتع الرئيس ترامب وفريقه بتناول السلطعون، والجمبري، والسلطة، وشرائح اللحم، والحلوى. كان الطعام والخدمة رائعة"، متوجهة بالشكر للمطعم.