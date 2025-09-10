هولندا تمنع دخول بن غفير وسموتريتش إلى دول شنجن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هولندا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيتم منعهما من دخول الدول الموقعة على اتفاقية شنجن والتي تضم 29 دولة في أوروبا.

وقالت الحكومة الهولندية، خلال بيان: "قرر مجلس الوزراء إعلان الوزراء أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال مصدر لصحيفة "هآرتس" إن الحكومات قد تُصدر تعليماتٍ لسلطات الحدود التابعة لها بتجاهل الحظر.

وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة الإسبانية منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعلن إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الاثنين: "قررنا منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في موانئنا"، وإغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل".