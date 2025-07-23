آلاف اليمنيين يتظاهرون في جامعة صنعاء تنديدا بتجويع سكان غزة

شارك آلاف اليمنيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة بجامعة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والتي تعد أكبر جامعات البلاد، تنديدا بتجويع سكان قطاع غزة الفلسطيني.

ونظمت المسيرة جماعة الحوثي، تحت شعار "ثابتون مع غزة.. صامدون في وجه العدوان الصهيوني"، ورفع فيها المحتجون لافتات تندد باستمرار ما أسموه "الحصار والعدوان والتجويع في قطاع غزة".

وخلال المسيرة، قال محمد مفتاح نائب رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا): "يخرج منتسبو جامعة صنعاء في مسيرة تاريخية وقوفا أمام الطغاة والمتجبرين واستجابة لنداء أبناء غزة".

وأضاف: "من بيت العلم والمعرفة نقول للمجرم الأمريكي أنت من يجوع أبناء غزة والمسؤول أمام العالم والتاريخ".

وتابع مفتاح: "مسيرة جامعة صنعاء الحاشدة هي أول مسيرة بعد دعوة حركة حماس صباح اليوم للتظاهر من أجل غزة"، مؤكدا "مضي الشعب اليمني جميعاً على خطى الجهاد الثوري.

وبدوره، أكد بيان صادر عن المشاركين في المسيرة، "الوقوف مع غزة وفلسطين بكل قوة"، داعيا الجميع إلى "النفير والتدريب والمشاركة في أنشطة التعبئة العامة، والبذل والإنفاق".

ودعا البيان، كل عربي ومسلم وحر في هذا العالم إلى التحرك والنزول إلى الشوارع والساحات نصرة لغزة.