الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعطل الذي وقع في شبكة شركة فودافون مصر مساء امس الثلاثاء والذي ادى لتأثر بعض خدمات المحمول لعدد من عملاء شركة فودافون مصر، وفي ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين وألزم الشركة بتنفيذه.

وقد تم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين بخمسمائة (٥٠٠) وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين بخمسة (٥) جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.