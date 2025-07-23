صور أقمار صناعية تظهر تدمير إسرائيل لخان يونس بشكل شبه كامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خان يونس هي ثاني أكبر مدينة بغزة وتبلغ مساحتها مع ضواحيها 90 كم2 وتضم آلاف المنازل

أشد آثار الدمار وقع ببلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة.. وخزاعة مدمرة بالكامل منذ بداية الحرب

تظهر صور حديثة التقطتها أقمار صناعية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بشكل شبه كامل، حسب إعلام عبري الأربعاء.

وقالت صحيفة "هآرتس" (يسارية): "صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الأيام الأخيرة تظهر أن الجيش الإسرائيلي دمّر خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، وضواحيها بشكل شبه كامل".

وأوضحت أنها "منطقة تبلغ مساحتها 90 كيلومترا مربعا، وتضم آلاف المنازل".

ووفق الصور، "وقعت أشد آثار الدمار في بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة المجاورتين، حيث هُدمت معظم المباني بالكامل"، حسب الصحيفة.

وتابعت: "بلدة أخرى، وهي خزاعة، دُمّرت بالكامل في بداية الحرب على غزة".

وأفادت بأنه "يبدو أن معظم الدمار تمّ باستخدام الجرافات وما شابهها".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.