رئيس وزراء اليابان ينفى اعتزامه الاستقالة على الرغم من خسارته الانتخابية

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نفى رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، مجددا اليوم الأربعاء، خطط اعتزامه الاستقالة بعد هزيمة تاريخية للحزب الحاكم في الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع، على الرغم من الدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة.

وقال إيشيبا، إنه يريد ضمان تطبيق ملائم لاتفاق الرسوم الجديد مع الولايات المتحدة.

والتقى إيشيبا، كبار مسؤولي حزبه الديمقراطي الليبرالي ورؤساء الوزراء السابقين تارو اسو وفوميو كيشيدا ويوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء في مقر الحزب.

وقال للصحفيين إنهم لم يناقشوا استقالته أو اختيار قيادة جديدة للحزب، ولكن ناقشوا نتائج الانتخابات وعدم رضا الناخبين والحاجة الملحة لتجنب الخلافات الحزبية.