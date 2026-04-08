الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال التداولات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، متجنبا بذلك ضربات عسكرية كانت مخططة ضد البنية التحتية المدنية للبلاد.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% ليصل إلى 4821.48 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 19 مارس الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة بلغت 2.5% لتستقر عند 4849.25 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات في الأسواق العالمية بعد منشور للرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيه تعليق العمل العسكري ضد طهران لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية الأساسية.

وصدر هذا الإعلان قبل أقل من ساعتين من موعد نهائي كان المستثمرون يترقبونه كمحفز محتمل لتصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة.

وأفادت التقارير بأن وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة باكستانية وجهود دبلوماسية مكثفة، جاء مشروطا بضمان إيران إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن، وهو الممر الملاحي الذي يتدفق عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

من جانبها، أبدت إيران استعدادا مشروطا لتهدئة التصعيد، مؤكدة أن المرور الآمن عبر المضيق سيكون ممكنا خلال فترة الهدنة، شريطة وقف الأعمال العدائية والتنسيق مع السلطات الإيرانية.

ويرى محللون أن الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا تقليديا، كان قد تعرض لضغوط الشهر الماضي بفعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتزايد مخاوف التضخم، ما رفع التوقعات باحتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق العالمية حاليا صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس يوم "الجمعة" المقبل، للحصول على دلائل واضحة بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الأخير على معدلات التضخم، وهو ما قد يرسم الملامح المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.7% لتصل إلى 76.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 2.5% مسجلا 2030.60 دولار للأوقية.