الأربعاء 8 أبريل 2026 8:31 ص القاهرة
وزيرا خارجية البحرين والبرتغال يبحثان علاقات التعاون والأوضاع بالمنطقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:05 ص

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرتغالي باولو رانجيل، علاقات التعاون بين البلدين، و سبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب وزير خارجية البرتغال، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين /بنا/، عن تقدير بلاده لدور مملكة البحرين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وجهودها البناءة ومساهماتها في دعم مساعي حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العمل متعدد الأطراف.


