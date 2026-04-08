وزيرا خارجية البحرين والبرتغال يبحثان علاقات التعاون والأوضاع بالمنطقة

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرتغالي باولو رانجيل، علاقات التعاون بين البلدين، و سبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير خارجية البرتغال، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين /بنا/، عن تقدير بلاده لدور مملكة البحرين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وجهودها البناءة ومساهماتها في دعم مساعي حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العمل متعدد الأطراف.