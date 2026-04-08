 رغم مزاعم نتنياهو.. هيئة البث العبرية: وقف إطلاق النار مع إيران تم دون استشارة إسرائيل
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:24 م القاهرة
رغم مزاعم نتنياهو.. هيئة البث العبرية: وقف إطلاق النار مع إيران تم دون استشارة إسرائيل

الأناضول
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:06 م

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران تم دون استشارة إسرائيل أو منحها فرصة لعرض الأهداف المتبقية على الأمريكيين.

جاء ذلك وفق ما نقلته، الهيئة الرسمية، مساء الأربعاء، عن مسئولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، بما يخالف تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي نفى فيها أن تكون واشنطن اتخذت قرارا منفردا بإعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب هؤلاء المسئولين "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران دون التشاور مع إسرائيل، ودون أن تتاح لجهات الأمن الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي — الذين عملوا خلال المعركة جنبًا إلى جنب مع الجيش الأمريكي — الفرصة لعرض الأهداف المتبقية على الأمريكيين".

وأضافوا: "لقد قدرنا أن الرئيس دونالد ترامب، قد يوقفنا في أي لحظة، لكن إيقاف المعركة في هذا الوقت كان سابقا لأوانه للغاية".

وأشارت هيئة البث، إلى أن هناك حالة من "الإحباط" داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب إعلان ترامب وقف إطلاق النار.


