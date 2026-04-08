الإمارات تطلب استيضاحات بشأن بنود وقف إطلاق النار لضمان وقف اعتداءات إيران

أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، سعي البلاد للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وقالت إن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ 40 يومًا الماضية، والتي شملت نحو 2,819 صاروخاً باليستيًّا وجوالاً وطائرة مسيرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، وكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز، معربةً عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددةً على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورًا.

واتفقت الولايات المتحدة ‌وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حداً لحرب استمرت ستة أسابيع ‌وأسفرت عن ‌مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب ‌غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وسبق أن أعلن‌مكتب رئيس ‌الوزراء الباكستاني شهباز ‌شريف، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان أكد ‌أن إيران، ستشارك في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة ‌في ‌إسلام آباد، والتي ‌تعقد ‌بهدف التوصل ‌لحل للصراع بينهما، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة.

فيما قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ‌ترامب «متعجل» لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب مع إيران، وأصدر ​تعليماته لفريق المفاوضات بالتعامل مع الإيرانيين بنية ‌طيبة.