شرطة الاحتلال: إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من صباح الخميس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن الأماكن المقدسة في القدس، التي أُغلقت بسبب الإجراءات الأمنية خلال الحرب مع إيران، سيُعاد فتحها اعتبارا من الخميس.

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء: «في أعقاب التحديثات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، واعتبارا من صباح غد الخميس 9 أبريل 2026، سيُعاد فتح الأماكن المقدسة في مدينة القدس أمام الزوار ولأداء الصلوات».

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها إسرائيل"، على حد قوله.

وأكد أن "الأصبع سيبقى على الزناد"، وأن الجيش الإسرائيلي "مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف".

واتفقت الولايات المتحدة ‌وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حداً لحرب استمرت ستة أسابيع ‌وأسفرت عن ‌مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب ‌غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وسبق أن أعلن‌مكتب رئيس ‌الوزراء الباكستاني شهباز ‌شريف، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان أكد ‌أن إيران، ستشارك في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة ‌في ‌إسلام آباد، والتي ‌تعقد ‌بهدف التوصل ‌لحل للصراع بينهما، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة.