البحرين تعيد فتح مجالها الجوي بعد وقف إطلاق النار لأسبوعين بين واشنطن وطهران

أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إعادة فتح المجال الجوي في أجواء مملكة البحرين، وذلك بعد الإغلاق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.

وأكدت شئون الطيران المدني، في بيان، حرصها على ضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة الطيران والمسافرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

April 8, 2026

يأتي هذا التطور في ضوء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء.

واتفقت الولايات المتحدة ‌وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع ‌وأسفرت عن ‌مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب ‌غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وسبق أن أعلن‌مكتب رئيس ‌الوزراء الباكستاني شهباز ‌شريف، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان أكد ‌أن إيران، ستشارك في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة ‌في ‌إسلام آباد، والتي ‌تعقد ‌بهدف التوصل ‌لحل للصراع بينهما، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة.

فيما قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ‌ترامب «متعجل» لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب مع إيران، وأصدر ​تعليماته لفريق المفاوضات بالتعامل مع الإيرانيين بنية ‌طيبة.