نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الحرب

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، "لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها إسرائيل"، على حد قوله.

وأكد أن "الأصبع سيبقى على الزناد"، وأن الجيش الإسرائيلي "مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار نتنياهو، في تصريحاته، إلى أن "إيران لم تدخل المفاوضات إلا بعد تعرضها لقصف مكثف وشامل، ما أجبرها على التنازل عن الكثير من شروطها السابقة، بما في ذلك الموافقة على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".

وكشف عن شرطه الأساسي في المفاوضات، وهو "ألا يشمل وقف إطلاق النار مع إيران "حزب الله" في لبنان"، وفق تعبيره.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة خاضتا هذه الحرب "جنبًا إلى جنب" في عملية وصفها بـ"التاريخية والأكبر في تاريخ المنطقة"، مؤكدًا عمق العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتنسيق اليومي المستمر بينهما لتقييم الموقف الميداني والسياسي.