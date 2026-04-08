الجيش اللبناني يعلن إخلاء جسر حيوي في منطقة صور بعد تهديد إسرائيلي بقصفه

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه أخلى جسرا حيويا في جنوب البلاد، بعد ورود تهديد إسرائيلي باستهدافه.

وهذا الجسر هو الأخير الذي يربط بين جنوب نهر الليطاني وشماله في منطقة صور.

وقال الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة إكس: «في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، الجيش يخلي جسر القاسمية البحري - صور بعد ورود تهديد إسرائيلي باستهدافه».

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2026

ومنذ بدء العدوان على لبنان في 2 مارس الماضي، دمّر جيش الاحتلال خمسة جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان إلى قسمين.

كما دمّر الاسبوع الماضي جسرا في منطقة البقاع الغربي (شرق)، المحاذي لجنوب لبنان.

وفي محاولة لتبرير هذه الجرائم، يزعم جيش الاحتلال أن حزب الله يستخدم الجسور "لنقل تعزيزات ووسائل قتالية" إلى المنطقة الحدودية.