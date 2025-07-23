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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو السولية، نجم متوسط ميدان الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

ورحل عمرو السولية عن الأهلي بنهاية الموسم المنصرم بعد نهاية تعاقده، ورؤية النادي بعدم التجديد له.

وكتب سيراميكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الرابونا في حضرة الفرسان.. رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد المايسترو عمرو السولية».

ووجه الأهلي الشكر لعمرو السولية في نهاية مايو الماضي، وسط أنباء عن وجود مفاوضات من نادي السويحلي الليبي، قبل أن يستقر نجم الأهلي والمنتخب الوطني على الانضمام لفريق سيراميكا كليوباترا.

وأصبح عمرو السولية رابع لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح في صفقات بيع نهائي وكريم الدبيس على سبيل الإعارة.

فيما ضم الأهلي من سيراميكا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله أحمد رمضان بيكهام، قبل مونديال الأندية الأخير.