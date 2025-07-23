وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تكريم لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والإعلاميين.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تناول الإنجازات التي حققها أبطال جهاز الرياضة للقوات المسلحة في مختلف المحافل الرياضية.

وألقى اللواء أ.ح محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لبناء أجيال من الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية وفقًا لأحدث الأسس العلمية، بما يمكنهم من تحقيق المراكز المتقدمة بكافة البطولات التي يشاركون بها.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها ورعايتها للأبطال الرياضيين والمنظومة الرياضية، مؤكدًا أنها دائمًا مصدر الفخر والعزة في جميع المجالات، وأن الكتلة الكبيرة في تطوير الرياضة في مصر كانت القوات المسلحة رائدة في تنفيذها.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تهنئة وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من بطولات سيظل مبعث فخر واعتزاز من جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لدعم المنظومة الرياضية ورفع العلم المصري في كبرى المحافل الرياضية المحلية والعالمية.

وفي ختام الحفل، قام القائد العام للقوات المسلحة بالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية الحاصلين على ميداليات والمشاركين في مختلف البطولات الرياضية.