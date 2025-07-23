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أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع اليوم الأربعاء، قارب الـ1%، رغم تراجعها الطفيف في التعاملات الصباحية.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.95%، ليصل إلى مستوى 34125.12 نقطة.

وشهد السوق بعض الأنباء الإيجابية التي انعكست على أدائه، منها تصريحات رئيس البورصة أحمد الشيخ حول احتمالات طرح 6 شركات مقيدة خلال العام الجاري.

كما عرضت شركة "فيكا مصر" الاستحواذ على كامل أسهم "أسمنت سيناء".

وقاد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، ارتفاع البورصة اليوم، بصعود نسبته 1.55% ليصل إلى 92 جنيهًا.

كما قفز سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 2.36%، ليصل إلى 55.5 جنيه.

وبذلك تبلغ نسبة نمو المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري 14.74%.