ميسي مُهدد للإيقاف على خطى إبراهيموفيتش

يواجه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الامريكي، خطر الإيقاف لمباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الأمريكي، سيراً على خطى المهاجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية إحتمالية إصدار عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق ميسي، إذا غاب عن مباراة نجوم الدوري الامريكي ونجوم الدوري المكسيكي، على الرغم من كونها منافسات مختلفة.

وغاب ميسي عن حصتي التدريبات قبل المباراة مما يثير التكهنات حول إمكانية مشاركته في المباراة.

ويعاقب الدوري الامريكي من يغيب عن مباراة النجوم بالإيقاف لمباراة واحدة وحصل على هذه العقوبة من قبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في 2018 عندما كان يلعب للوس أنجلوس جالاكسي.

وتنطلق المباراة غدا الخميس في تمام الساعة الرابعة صباحاً ويشارك في المباراة، ومن المقرر أن يشارك الاسباني سيرجيو راموس لاعب فريق مونتيري المكسيكي، بينما يغيب عن المباراة الاسباني جوردي البا لاعب إنتر ميامي، كما يغيب عن المباراة الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب كلوب ليون المكسيكي.